ASL NAPOLI 1: UNA RIVOLUZIONE PER LE DONNE CON ‘I SABATO DELLO SCREENING’

Una rivoluzione per le donne: gratuitamente e senza impegnativa, mammografia e pap-test in tutti i

distretti sanitari di base anche il sabato mattina.

Ciro Verdoliva: il sabato passatelo con noi !

«È tempo di fare un ulteriore salto di qualità, siamo pronti ad implementare uno dei servizi più richiesti

nell’ambito della campagna della Regione Campania “mi voglio bene”, vale a dire pap-test e mammografia».

Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro annuncia una vera e propria rivoluzione dei

distretti sanitari di base, un cambiamento pensato per le donne che hanno difficoltà ad aderire agli screening

gratuiti in orari lavorativi. Così, si potranno fare pap-test e mammografie anche il sabato mattina, senza prenotazione e impegnativa del medico curante. Uno sforzo straordinario dell’ASL Napoli 1 Centro che si protrarrà tutti i sabato mattina fino a fine anno presso i poliambulatori dei distretti sanitari di base.

Di seguito il dettaglio con gli indirizzi delle strutture sanitarie ove sarà possibile usufruire del servizio di

screening gratuito:

– Distretto Sanitario di base n°24 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)

mammografia…al Corso Vittorio Emanuele n°690, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….al Loreto Crispi via Michelangelo Schipa, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°25 (Fuorigrotta, Bagnoli)

mammografia…a via Winspeare (Fuorigrotta) n°67, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via Winspeare n°67 (Fuorigrotta), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°26 (Soccavo, Pianura)

mammografia…a via Adriano n°117, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….a via Canonico Scherillo n°12, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°27 (Vomero, Arenella)

mammografia…a via San Gennaro Antignano n°42 (con ingresso anche da via Mario Fiore)

da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via San Gennaro Antignano n°42 (con ingresso anche da via Mario Fiore)

da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia)

mammografia…a viale della Resistenza n°25 (Scampia), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a viale della Resistenza n°25 (Scampia), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°29 (Colli Aminei, San Carlo all’Arena, Stella)

mammografia…a via San Gennaro dei Poveri n°25, da sabato 16 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via San Gennaro dei Poveri n°25, da sabato 16 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°30 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

mammografia…a piazzetta del Casale n°22 (Secondigliano), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….a piazzetta del Casale n°22 (Secondigliano), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°31 (San Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino)

mammografia…a Presidio Sanitario SS. Annunziata, da sabato 30 novembre ore 8,30 – 12,30;

pap-test……….a Presidio Sanitario SS. Annunziata, da sabato 09 novembre ore 8,30 – 12,30;

– Distretto Sanitario di base n°32 (S. Giovanni, Barra, Ponticelli, Insediamento 167)

mammografia…a via Gerardo Chiaromonte (PSI Napoli Est), da sabato 23 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via Fratelli Grimm (Ponticelli) n°178, da sabato 23 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°33 (S. Lorenzo, Poggioreale, Vicaria, Zona Industriale)

mammografia…al piazza Nazionale n°45, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a piazza Nazionale n°45, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

«Un’iniziativa che si integra con il lavoro del poliambulatorio mobile nell’ambito de i Sabato dello Screening

– conclude Verdoliva – con il chiaro obiettivo di offrire ai cittadini sempre più occasioni di fare prevenzione.

Il nostro messaggio è chiaro: il sabato passatelo con noi!».