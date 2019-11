Economia italiana ferma. Secondo il Codacons la manovra potrebbe peggiorare la situazione

Nessuna ripresa per l’economia italiana, e non si registra alcuna crescita per il paese, mentre la Manovra de Governo alimenta paure e preoccupazioni tra imprese e consumatori. Lo afferma il Codacons, commentando la Nota mensile dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana.

L’economia italiana è ferma

“L’Italia è ferma e le previsioni continuano purtroppo a non essere positive – spiega il presidente Carlo Rienzi – Alla base di tale situazione la mancata ripresa dei consumi, con la spesa delle famiglie sempre più debole che si ripercuote sull’industria, creando un effetto domino sui principali indicatori economici.

Con plastic e sugar tax e aumento gasolio rischio ulteriore contrazione della spesa con rallentamento della crescita

Un quadro che rischia di aggravarsi a causa di alcune misure contenute nella Manovra del Governo, e che potrebbero affossare ulteriormente i consumi degli italiani con ripercussioni per le imprese. Plastic tax, Sugar tax e aumento del gasolio, infatti, rischiano di determinare aumenti dei prezzi al dettaglio e maggiori costi per le tasche dei consumatori, con effetti negativi sui consumi che potrebbero subire una ulteriore contrazione, con grave danno per l’intera economia” – conclude Rienzi.

