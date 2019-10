Lavoro, a metà 2019 apprendistato a +2,3%

A metà 2019 apprendistato a +2,3%, ingresso di 1.226 giovani al giorno

Il segmento giovanile del mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da una bassa integrazione tra occupazione e formazione scolastica. L’incidenza dei giovani under 30 occupati e in formazione in Italia si limita al 4,2% mentre in Germania, dove vige il regime duale di formazione e lavoro, quasi un giovane occupato su quattro (23,6%) è impegnato in attività formative.

Apprendistato

Un canale importante di accesso al mercato del lavoro dei giovani che integra formazione e occupazione è rappresentato dall’apprendistato, istituto contrattuale tipico dell’artigianato: un apprendista su quattro (25,7%) è assunto nelle imprese artigiane e il rapporto tra posizioni in apprendistato e dipendenti è pari all’8,5% nelle imprese artigiane, circa tre volte il 2,9% rilevato nelle imprese non artigiane.

Più alta la presenza nelle imprese artigiane

L’analisi dei dati sui flussi del mercato del lavoro nel settore privato mostrano che negli ultimi 12 mesi, che vanno da luglio 2018 a giugno 2019, le nuove assunzioni in apprendistato di giovani under 30 sono 308.877: attraverso questo importante canale entrano nel mondo del lavoro 1.226 giovani per ogni giorno lavorativo. Le assunzioni degli apprendisti superano dell’8,4% (24.013 unità in più) le 284.864 nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato; il divario delle maggiori assunzioni di giovani tramite l’apprendistato persiste dal 2017.

Le tipologie contrattuali

Negli ultimi 12 mesi i giovani vengono soprattutto assunti con contratto a termine (41,5%); seguono le altre tipologie di contratto con il 36,3%, che risulta dalla composizione di 15,4% di somministrazione, di 11,4% intermittente e di 9,5% di stagionale; l’apprendistato rappresenta un nuovo rapporto attivato su dieci (11,6%) per giovani under 30 e supera la quota del 10,7% del lavoro a tempo indeterminato.

A giugno 2019 il saldo tra assunzioni e cessazioni degli under 30 su base annua per l’apprendistato si attesta a +139.894 mentre la performance del tempo indeterminato, tornato in territorio positivo da fine 2018, arriva a +6.238.

In chiave territoriale

La maggiore propensione all’utilizzo dell’apprendistato si registra in Umbria dove si contano 17,0 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30; seguono il Veneto con il 13,5%, la Toscana con il 13,3%, il Piemonte con il 12,7% e le Marche con il 12,1%. All’opposto si osserva le propensioni più basse si rilevano in cinque delle otto regioni del Mezzogiorno: Sardegna con il 3,7%, Basilicata con il 5,1%, Molise con il 5,3%, Abruzzo con il 6,4% e Campania con il 7,5%.

L’esame del trend

Delle assunzioni dei giovani under 30 nel primo semestre del 2019 mostra una maggior dinamicità per l’apprendistato che cresce del 2,3% su base annua, in controtendenza rispetto al calo dello 0,6% rilevato per gli ingressi a tempo indeterminato. In chiave territoriale si segnalano aumenti più accentuati in regioni dove vi è una relativa minore diffusione dell’apprendistato e in particolare in Basilicata con il +15,6%, Campania con il +10,6%. Tra le regioni con una presenza medio-alta di apprendisti si rileva un maggiore dinamismo in Sicilia con il +9,2%, Piemonte con il +5,0% e Lombardia con il +4,3%. Si evidenzia inoltre che nove regioni – Basilicata, Campania, Sicilia, Molise, Puglia, Umbria, Calabria, Lazio e Abruzzo – le assunzioni in apprendistato mostrano una dinamica migliore di quella delle assunzioni a tempo indeterminato.