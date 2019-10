Inaugurazione di San Paolo District

Un anno fa…

Un anno fa (era il 22 novembre 2018) veniva presentato alla città il progetto di rigenerazione urbana temporanea degli ex depositi Atac, sviluppato e realizzato da Urban Value in collaborazione con Atac e il Comune di Roma, che ha dato nuova vita all’ex deposito Vittoria di Piazza Bainsizza ora denominato “PratiBus District”, all’ex rimessa Tuscolana situata in Piazza Ragusa che ora si chiama “Ragusa Off”, inaugurata lo scorso dicembre, e l’ex rimessa San Paolo in via Alessandro Severo che viene inaugurata oggi con il nuovo nome di “San Paolo District”.

Sfida vinta

L’obiettivo annunciato a novembre 2018 era quello di trasformare i 23.000 mq degli ex depositi abbandonati da anni in contenitori versatili e internazionali destinati ai pubblici più variegati, quasi 12 mesi dopo “la sfida è stata vinta e gli obiettivi raggiunti.” dichiara Simone Mazzarelli, CEO di Urban Value. “Questo progetto di rigenerazione urbana temporanea è stato davvero inclusivo – tantissime imprese e associazioni ne hanno potuto usufruire – eterogeneo nei contenuti e trasversale nel pubblico che è riuscito a coinvolgere (dai bambini agli anziani). Dall’avvio del progetto a oggi ci sono pervenute 1.400 richieste fra le quali sono stati selezionati i contenuti migliori”.

Oltre 300.000 visitatori

Oltre 300.000 visitatori hanno preso parte alle tante attività organizzate a PratiBus District e Ragusa Off che in questi mesi hanno ospitato eventi aziendali (lancio di Porsche, convention di Enel, etc.) iniziative sociali e di charity (es: la Charity Dinner del Festival del Cinema di Roma, Villaggio Maratona di Roma, etc.), fiere (Young International Forum, Roma Start Up Week, etc.), shooting fotografici e produzioni cinematografiche e televisive (es: spot di Sanremo Giovani), mercatini (Wave Market, il Villaggio degli Elfi a Natale 2019) e grandi eventi (Altaroma, Città Della Pizza, etc.).