Salerno, aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano

Aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano

Con Delibera di Giunta Comunale n. 348 del 15.10.2019 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5 – paragr.5.8 della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.04.1995 (pubblicata sulla GU n. 146 del 24.06.1995 – supplemento), l’Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) del Comune di Salerno.

Gli atti sono depositati, in libera visione, presso il Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzione del Comune di Salerno alla via Guerino Grimaldi n. 7 (previo appuntamento, contattando il numero 089.664001) – per trenta (30) giorni, dal 23.10.2019 al 22.11.2019 e sono messi a disposizione del pubblico sulla home page del sito web istituzionale: www.comune.salerno.it e sulla pagina del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzione.

Chiunque vorrà formulare osservazioni o opposizioni, potrà presentarle in duplice copia, presso il Comune di Salerno – Archivio Generale entro e non oltre le ore 12 del giorno 22.11.2019.