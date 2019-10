Halfy, la presentazione a Palazzo Fondi

Halfy, un’esperienza che aiuta a scegliere il meglio.

Presentazione martedì 29 ottobre a Palazzo Fondi

Halfy, innovativa piattaforma per il marketing promozionale gratuita e senza vincoli, sarà presentata ufficialmente martedì 29 ottobre, dalle ore 18, a Palazzo Fondi, in via Medina n. 24 a Napoli. Il progetto è stato ideato da Luca Canonico e Angelo De Caro, due imprenditori partenopei con esperienze lavorative all’estero che hanno pensato ad un’offerta che mette al centro la qualità e la reputazione del prodotto.

Sconti del 50%

Scegliendo un’esperienza su Halfy.it, i clienti otterranno uno sconto del 50% al momento del pagamento, versando un importo fisso di 5 euro per prenotazione. I vantaggi per gli esercenti sono l’assenza di commissioni e la totale flessibilità di utilizzo con la possibilità di usare lo strumento solo nei giorni ed orari desiderati e nelle quantità preferite.

Da una parte, Halfy si pone l’obiettivo di proporre ai clienti un nuovo modo più consapevole di fruire dei servizi offerti. Dall’altra, aiuta gli esercenti, qualunque sia la tipologia della loro attività (sport, cultura, ristorazione, benessere), a promuovere il prodotto, arrivando a nuovi clienti realmente interessati e scegliendo in maniera autonoma quando e come offrire gli sconti. Halfy rappresenta un modo semplice e diretto per rendere equo e sostenibile il meccanismo del marketing promozionale senza danneggiare l’attività, ma offrendo un vantaggio a clienti vecchi e nuovi.

Momento di festa

La presentazione del 29 ottobre alle 18 a Palazzo Fondi sarà un momento di festa per far conoscere alle persone l’esperienza di Halfy, attraverso le parole di chi ha ideato la piattaforma. Verrà lanciato il sito Internet, dove è possibile iscriversi gratuitamente e scoprire quotidianamente la scontistica dei partner. Durante l’aperitivo, sarà possibile assaggiare vini e birre made in Campania di aziende che sono già sponsor di Halfy. Ancora, la mostra “Branding Dalì”, dedicata all’eccentrico e originale artista spagnolo e già partner di Halfy, costerà la metà per tutti gli ospiti presenti (rispettando gli orari di chiusura dell’esposizione). Il dj set è a cura di Marco Montefusco.