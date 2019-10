Palazzotto: “Rispetto dei diritti umani in Libia”

Sospendere subito accordi con milizie libiche

«Mi pare che nelle parole del Presidente del Consiglio ci sia la consapevolezza che serve un cambiamento radicale nella gestione delle migrazioni. Sospendere gli accordi con la Libia è l’unico modo per cambiare prospettiva».

Lo afferma Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana-Leu commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Rispetto dei diritti umani

«Non si può governare il fenomeno migratorio – conclude il parlamentare di Leu in commissione esteri di Montecitorio- sacrificando il rispetto per la vita e per i diritti umani».