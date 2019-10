Napoli, il punto sull’assistenza scolastica e la sicurezza degli edifici

Assistenza scolastica e sicurezza degli edifici: il punto nelle commissioni.

Un punto importante per il Comune

In una riunione congiunta della commissione Welfare, presieduta da Maria Caniglia, e della commissione Scuola, presieduta da Luigi Felaco, si è fatto oggi il punto con l’assessora al Welfare, Roberta Gaeta, e con Ciro Turiello, direttore generale di Napoli Servizi, sui numeri dell’assistenza scolastica per l’anno in corso, servizio garantito dalla società in house, per la quale era presente una folta delegazione di lavoratori.