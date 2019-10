Le novità del Decreto Clima

Incentivi interessanti

Il “decreto clima“ tra le norme che “contribuiranno a contrastare l’emergenza climatica a 360 gradi” prevede incentivi per quei negozi, a partire dalle botteghe e dai mercati rionali, che inseriranno dei “green corner”, contribuendo alla riduzione degli imballaggi. La norma sui green corner vale 5mila euro di contributo economico a fondo perduto per i negozianti che venderanno “prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale”. Questo purché il contenitore non sia monouso. L’aiuto verrà distribuito in base all’ordine di presentazione delle domande e il limite complessivo delle risorse è di 20 milioni per gli anni 2020 e 2021.

Risorse utili per l’economia

Nell’ultima versione della bozza di decreto Clima, che sarà più snella (scendendo da 14 a 11 articoli) assume più sostanza la parte dedicata ai rifiuti e alle disposizioni per il superamento delle infrazioni europee in materia ambientale.

Eco rottamazione

Le risorse per l’eco-rottamazione sono contenute in un Fondo chiamato ‘Programma sperimentale buono mobilità’, e hanno una dotazione totale di 255 milioni. Il ‘buono mobilità’ è destinato

ai cittadini residenti nei Comuni sotto procedura d’infrazione Ue per smog che, entro il 31 dicembre 2021, cambiano auto (fino ai modelli Euro3) o motocicli (fino alla classe Euro2 e Euro3 a

due tempi); vale 1.500 euro per i primi e 500 euro per i secondi. Il ‘buono’ – che non costituisce reddito imponibile – potrà essere utilizzato entro i successivi tre anni per abbonamenti al Trasporto pubblico locale (Tpl), altri servizi, e anche per biciclette anche a pedalata assistita. Il ministero dell’Ambiente mette sul tavolo poi fino a 40 milioni di euro per finanziare progetti per le corsie preferenziali per il Tpl (anche presentati da più Comuni in forma associata) purché all’interno di aree – con popolazione superiore a 100mila abitanti – sotto procedura di infrazione europea per la qualità dell’aria.