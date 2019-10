Frosinone, la giornata nazionale dell’Ordine di Malta

Ordine di Malta: al Parco Matusa di Frosinone, la giornata nazionale.

La seconda giornata nazionale

Sabato 12 ottobre, 23 piazze italiane ospiteranno la seconda giornata nazionale dell’Ordine di Malta, che verterà su quattro temi principali: sociale, salute, soccorso, spiritualità. L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione di Veroli (comprendente le province di Frosinone e Latina), in collaborazione con il Gran Priorato di Roma, farà tappa nel capoluogo ciociaro presso il Parco del Matusa, permettendo così ai Volontari e membri dell’Ordine di Malta, appartenenti al Corpo Militare e al Corpo di Soccorso, insieme a sacerdoti, medici ed infermieri, di illustrare le numerose attività umanitarie e caritative che l’Ordine di Malta, ogni giorno, svolge in tutto il mondo nell’ambito dell’assistenza alle persone bisognose. Non solo: nel corso della giornata nazionale dello SMOM, infatti, dalle 9 alle 19, sarà possibile effettuare screening diagnostici di prima istanza alla presenza del personale medico e paramedico; è previsto, inoltre, un corso sulle corrette manovre di disostruzione, tecnica salvavita di primo soccorso essenziale per liberare le vie aeree di adulti o bambini. L’evento al Parco del Matusa è patrocinato dal Comune di Frosinone e, vista la caratteristica interprovinciale della delegazione organizzatrice, guidata dal Marchese Alessandro Bisleti, vedrà la presenza di volontari e membri dell’Ordine provenienti da Frosinone, Gaeta, Cassino, Sora, Veroli e Latina.

Cos’è l’Ordine di Malta

Attivo in 120 paesi del mondo attraverso i progetti umanitari e di assistenza sociale, anche in Italia l’Ordine alimenta, difende e testimonia la fede, mettendosi al servizio delle persone in difficoltà o malate, indipendentemente dalla loro origine o religione, mediante una serie di attività. Tra queste, la distribuzione di pasti caldi e capi di vestiario, l’accudimento dei malati negli ospedali o nei Pellegrinaggi Nazionali ed Internazionali, l’organizzazione di soggiorni estivi per famiglie bisognose, Campi estivi per ragazzi disabili o l’organizzazione di summer games destinati ai bambini disabili. L’istituzione, riconosciuta tramite bolla papale sin dal 1113, è rimasta, nel corso dei secoli, fedele ai propri principi ispiratori riunendo sotto le insegne della croce ottagona, in veste di volontari e membri, tutti coloro che hanno saputo rispondere all’invito ad operare là dove emergono bisogni materiali e morali, là dove si annida la sofferenza con il suo mistero.

Il delegato

“La giornata nazionale dell’Ordine di Malta Italia – ha dichiarato il Marchese Alessandro Bisleti, Delegato dell’Ordine di Malta – costituisce un’importante occasione per presentare l’attività e l’impegno dello SMOM a favore di chi ha più bisogno, dinanzi a una platea di cittadini ancora più ampia. Nelle province di Frosinone e Latina siamo impegnati nel campo dell’assistenza sanitaria, sociale ed umanitaria e svolgiamo opere a tutela dei settori più svantaggiati della popolazione. Il nostro è un Ordine religioso: quotidiana o straordinaria, la nostra missione resta la stessa. Con l’aiuto di Dio, continueremo ad adoperarci per la difesa della fede, per l’assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini in difficoltà, ai più poveri, ai portatori di handicap, a coloro che sono soli ed agli emarginati dalla società, cercando di fare sempre di più e meglio”.

Il responsabile

“Il senso della missione del nostro Ordine che quotidianamente cerchiamo di onorare al meglio – ha sottolineato Riccardo Mastrangeli, Responsabile Territoriale dell’Ordine di Malta della Provincia di Frosinone – è rappresentato dal nostro quotidiano agire sulle quattro direttrici – sociale, salute, soccorso, spiritualità – per metterci al servizio degli altri, sempre a sostegno e sollievo di tutte le persone che, espressamente o silenziosamente, nella nostra Provincia come in ogni parte del mondo, chiedono aiuto al fine di vivere dignitosamente la propria vita”.