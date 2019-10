Al via l’evento “Sapori d’Autunno” a Pomigliano

“Sapori d’Autunno Pomigliano”, plastic free tra buon gusto e divertimento.

Tre giorni da vivere tra i sapori della buona tavola

Una passeggiata tra i sapori dell’autunno, nel centro storico di Pomigliano d’Arco alla scoperta del buon gusto e del divertimento. Una tre giorni all’insegna dell’arte enogastronomica, il tutto accompagnato da musica, eventi e spettacoli che da venerdì 11 ottobre a domenica 13 allieteranno la seconda edizione di “Sapori d’Autunno Pomigliano”, evento dedicato al commercio e alla valorizzazione dei prodotti culinari stagionali all’insegna del “plastic free”.

Gli organizzatori

Organizzato dall’Associazione Pro Loco Pomigliano, con il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e dell’Aicast Pomigliano, la CreativEventi presenta una manifestazione che prevede un vero e proprio percorso culinario che dal corso Vittorio Emanuele a piazza Mercato vedrà protagoniste tutte le attività aderenti all’iniziativa (pub, pizzerie, bistrot, gastronomia, pasticcerie, bar e negozi di frutta e verdura) che all’interno del loro locale offriranno un piatto tipico ad un costo fisso.

I partner

Tra i partner dell’iniziativa DecoLight forniture, il panificio di Vincenza Ruggiero, famoso per il suo pane “brutto ma buono” che sarà possibile assaggiare durante l’evento e Other Burger Pub.

Zucca, funghi, tartufo, castagne, mela e altre tipiche pietanze autunnali la faranno da padroni. Gli altri negozi resteranno aperti per tutta la durata dell’evento creando un ulteriore percorso commerciale.

La presenza itinerante di musica in strada e gli angoli d’arte renderà, inoltre, la seconda edizione di “Sapori d’Autunno Pomigliano” ancor più vivace. Un evento che prevede la chiusura al traffico dalle ore 19 fino alle 24, per tutti e tre i giorni, sia di corso Vittorio Emanuele sia di piazza Mercato.

Eventi e spettacoli

Un fine settimana da celebrare venerdì 11 ottobre con lo spettacolo itinerante di “O pazzariell cu a banda” di Pasquale Terracciano, poi il dj set in piazza Mercato di “DO – Eventi e Spettacoli”. Si passa a sabato 12 con lo show dei Quebradeira Independente e ancora dj set in piazza Mercato. Domenica 13 una serata all’insegna dello spettacolo e della bellezza con “colori d’autunno”, la sfilata di acconciature e gli ospiti musicali e della danza organizzata da FVelleca Parrucchieri. Tutte le sere protagonisti i mercatini di “Arte a Colori” in piazza Municipio e gli artisti di strada, per una tre giorni tutta da vivere.