Fiaccolata per i poliziotti uccisi a Trieste: domani alle 18:30

Fiaccolata per i Poliziotti barbaramente uccisi a Trieste: il SIULP di Roma e Lazio con la adesione della FNS CISL Roma e Lazio e la partecipazione della Segreteria Nazionale SIULP, organizza una fiaccolata senza bandiere per domani 7 ottobre alle18.30 davanti alla Questura di Roma aperta a tutti i colleghi, in onore di Pierluigi e Matteo, i due poliziotti caduti a Trieste.

Celebriamo la memoria di queste vite

Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un tempio dove il dolore ritorna col suo appuntamento tragico, e vogliamo indicare con forza alla collettività, come esse traccino la via maestra verso la legalità e la giustizia, senza le quali nessuno sviluppo umano è possibile.

Due di noi che a casa non ci sono piu’ tornati

Due di noi che a casa non ci sono piu’ tornati, ci lasciano in silenzio, in un vortice di sentimenti, sospesi, prima di lasciarsi andare allo schianto inevitabile delle parole. Troppe parole frettolose, sono già scappate, forse in alcuni casi ha vinto la rabbia, in altri forse la superficialita’ ma non importa.

Quello che conta oggi è che quel sacrificio unisca tutti e rafforzi il senso di appartenenza alla Polizia di Stato di ognuno indistintamente, in questa missione continua contro ogni forma di illegalita’, e che quelle morti si imprimano nella coscienza civile finché non saranno sconfitte le espressioni cruente e barbariche della criminalità, che ci hanno tolto Pierluigi e Matteo.