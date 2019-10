Ostiense, ruba una bicicletta elettrica ma viene fermato dai carabinieri

Nonostante fosse già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati di furto, ha continuato con la sua condotta illecita e ieri mattina è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro dopo aver rubato una bicicletta elettrica in via della Stazione Ostiense.

In manette è finito un 58enne romano che, ieri mattina, dopo aver ottemperato all’obbligo impostogli dall’Autorità Giudiziaria, ha notato la costosa bicicletta, del valore di circa 3.000 euro, ancorata ad un palo sulla pubblica via e, dopo aver forzato il blocco, è montato in sella per allontanarsi.

Il ladro bloccato dai carabinieri in borghese ad Ostiense

Il ladro, però, non aveva fatto i conti con i Carabinieri in borghese che hanno visto tutta la scena e lo hanno immediatamente bloccato. L’arrestato, con l’accusa di furto aggravato, è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno poi rintracciato la proprietaria della bici elettrica, una 49enne romana, a cui è stata poi riconsegnata.