Cerveteri, Fiumicino: dalla regione ok a biodistretto etrusco-romano

Dopo un lungo iter ieri la Regione Lazio ha ufficialmente autorizzato la nascita del Bio distretto Etrusco-Romano. Si tratta di un progetto importantissimo per valorizzare l’immenso patrimonio agroalimentare che ricade nei territori di Cerveteri e Fiumicino e in tutta la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Un importante motore per l’espansione delle produzioni biologiche e per implementare e potenziare le reti della filiera biologica, in particolare per la vendita diretta.