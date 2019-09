Cimitero di Latina, le precisazioni dell’Assessore Emilio Ranieri

In merito agli ultimi accadimenti relativi al Cimitero di Latina e in particolare all’affissione da parte della Ipogeo Latina Srl – società a cui è affidata la gestione del Cimitero – degli avvisi riguardanti le concessioni scadute, l’Assessore ai Lavori Pubblici Emilio Ranieri precisa quanto segue: «Su questa vicenda è da tempo aperto un tavolo con i sindacati e le associazioni dei consumatori per verificare che tutti i patti contrattuali siano rispettati. L’Amministrazione sta perfezionando il regolamento con i consumatori e un percorso amministrativo per dipanare le vicende legate al project financing, alla convenzione e ai possibili contenziosi».

«Sono convinto – prosegue l’Assessore – che riusciremo a risolvere la questione e comprendo il disagio delle famiglie che si sono viste recapitare l’avviso. Il nostro primo pensiero è sempre rivolto ai cittadini ed è per questo che ci siamo attivati tempestivamente e che stiamo seguendo il caso con estrema attenzione».