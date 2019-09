Una luminaria da 120 metri per Pino Daniele nel rione Sanità

Una luminaria di centoventi metri, col testo completo della canzone di Pino Daniele «Napule è», è stata inaugurata ieri sera nel rione Sanità. Ideata da Tiziano Corbelli e realizzata dall’artigiano Antonio Spiezia, l’opera è stata prodotta col contributo di alcuni commercianti del rione. All’inaugurazione, accompagnata dal coro dei bambini della Fondazione San Gennaro, erano presenti fra gli altri James Senese e Nello Daniele, fratello di Pino.

Per sei mesi l’installazione luminosa resterà sospesa su via Arena alla Sanità. Poi l’opera sarà venduta, frase per frase, e il ricavato devoluto a iniziative benefiche per i bambini della città.

Alla Sanità una luminaria da record per Pino Daniele

http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=8674