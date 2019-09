Pescara, la quinta edizione di Scenari Europei

Presentato oggi in Sala Consiliare la quinta edizione di Scenari Europei, un festival che dal 19 al 22 settembre offrirà quattro giornate di teatro, musica , performance e videoarte negli spazi del Teatro Florian Espace, in via Valle Roveto.

Alla presentazione sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone, i direttori artistici del festival Giulia Basel e Massimo Vellaccio e la pianista Simona Ampolo Rella, i quali hanno illustrato il programma del festival dedicato ai giovani e ai molteplici linguaggi dell’arte: Teatro, Musica, Performance, Videoarte.

Il Florian Metateatro – Centro di produzione Teatrale, in collaborazione con l’associazione Premio Scenario e con il sostegno del Comune di Pescara, porterà sulla scena cittadina i nomi dei giovani talenti che hanno ammaliato l’importante Premio Nazionale Scenario – nuovi Linguaggi per la ricerca, di cui il Florian è tra i primi e più attivi promotori, oltre a gruppi teatrali già di grande successo, talentuosi musicisti e video artist.

Il festival si propone come sguardo oltre i generi e le generazioni, attraverso lo spirito vivo dei giovanissimi talenti che si affacciano sulla scena nazionale.

Ognuna delle quattro serate del Festival vedrà tre eventi: uno spettacolo in prima serata, un intermezzo video o musicale e un secondo spettacolo. La serata verrà chiusa dall’incontro con gli artisti, in un dialogo aperto e mai scontato tra le compagnie e il pubblico, a cura di Massimo Vellaccio, membro del Direttivo e dell’Osservatorio Critico del Premio Scenario e con Pippo Di Marca, Maestro del Teatro di Ricerca, Condirettore del Florian Metateatro e Paolo Verlengia, critico e studioso di teatro.