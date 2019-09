Latina, rifiuti: attivato il nuovo servizio di controllo con le fototrappole

Gli apparecchi sono dotati di sensore di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminosità. Già dai primi filmati sono state riscontrate diverse tipologie di illeciti

Nell’ambito del contrasto all’abbandono dei rifiuti, il Comune di Latina e la ABC – Azienda per i Beni Comuni hanno attivato il nuovo servizio di controllo installando alcune “fototrappole” sul territorio. Le stesse verranno posizionate in punti strategici della città, in special modo in quei siti stradali dove maggiore è la presenza di scarichi “scellerati”.

Gli apparecchi di videosorveglianza sono dotati di sensore di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminosità naturale, poiché dotati di telecamera a raggi infrarossi. Questo innovativo strumento tecnologico è in dotazione ad ABC, sotto il coordinamento e controllo del Comando di Polizia Locale, ed è finalizzato a reprimere comportamenti incivili.

Già dai primi filmati esaminati, si sono potuti intercettare chiaramente differenti tipologie di illeciti che vanno, ad esempio, dall’abbandono a terra di rifiuti, a scarichi di materiale di lavorazione, abbandono di potature, lancio di sacchetti dai finestrini della propria autovettura.

Le fototrappole saranno posizionate a rotazione nei diversi quartieri della città al fine di consentire un monitoraggio esteso del territorio e un miglioramento del decoro urbano. Infatti, l’obiettivo che si intende raggiungere oltre al sanzionamento per abbandono improprio di rifiuti, è quello di un progetto di prevenzione al degrado.

Si invita, pertanto, la cittadinanza alla più ampia collaborazione per il rispetto e la tutela dell’ambiente, ricordando i servizi disponibili di ABC Latina, quali i centri di raccolta e le isole ecologiche itineranti.