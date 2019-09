Del Giudice: “Puliamo il Mondo 2019”

Anche quest’anno Il Comune di Napoli, attraverso l’Assessorato all’Ambiente con il contributo di ASIA ha aderito alla manifestazione “Puliamo il Mondo 2019”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale del mondo. Per quest’edizione, il tema sarà l’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali, attraverso numerose iniziative che si svolgeranno nella Municipalità 8. I momenti di pulizia sono stati coordinati dal Circolo Legambiente “La Gru” con diverse associazioni del territorio: Venerdì 20 settembre dalle ore 9:30 saremo in via Monterosa, nei pressi del Liceo Elsa Morante con l’ Associazione Gridas; Sabato 21 settembre dalle ore 9.30 in Largo Battaglia nel Giardino dei cinque continenti della nonviolenza ; Domenica 22 settembre dalle ore 9.30 saremo in via Ghisleri nello spazio antistante la Rettoria dei Gesuiti con l’ Associazione AGESCI NA14 “Aderire a Puliamo il Mondo è una tappa obbligatoria, è un’occasione per promuovere azioni virtuose e difendere il nostro territorio” – dichiara l’Assessore all’Ambiente Del Giudice – “Partecipare ad una giornata di pulizia, rappresenta un momento per rinsaldare il rapporto con il nostro ambiente, soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di cambiamenti climatici. I cambiamenti di stili di vita, del nostro rapporto con il pianeta, rappresentano leve indispensabili per invertire la rotta. Puliamo il mondo racchiude in se tanti significati legati a tanti piccoli gesti!? Per aderire è necessario contattare il circolo Legambiente La Gru attraverso il referente Ciro Calabrese, al numero 3357674772