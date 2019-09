Atripalda (Av): anziano scippato, denunciato 40enne

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne, ritenuto responsabile di un furto con strappo.

L’attività d’indagine è scaturita a seguito della denuncia sporta da un anziano di Atripalda: lo stesso, mentre sostava nel comune di Atripalda, un soggetto a lui sconosciuto, qualificandosi come il proprietario di un negozio di ortofrutta sito ad Aiello del Sabato, insistentemente gli proponeva l’acquisto di due cassette di frutta che arbitrariamente riponeva all’interno della propria auto.

Il malcapitato si vedeva così quasi impegnato ad effettuare l’acquisto e, mentre prendeva il proprio borsello per pagare la merce ed il malvivente, con fare fulmineo, si impossessava di tutti i contanti posti all’interno del portafoglio strappandoli dalle mani del denunciante, per un ammontare di circa 100 euro, dandosi poi a precipitosa fuga a bordo del proprio mezzo.

Grazie all’immediata attività di polizia giudiziaria posta in essere dai Carabinieri della Stazione di Atripalda e grazie alle testimonianze raccolte nonché all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, si riusciva a risalire al presunto responsabile.