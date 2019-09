Raggi: “Aggiornamenti importanti per il quartiere San Lorenzo”

Voglio tornare ad aggiornarvi su un programma molto importante che riguarda il quartiere di San Lorenzo.

Durante le prossime settimane vogliamo continuare a coinvolgere il mondo delle imprese e i cittadini per ascoltare e raccontare quanto sia importante riqualificare e far rinascere un pezzo di città che deve tornare a essere vissuto da tutti. Lo faremo con due incontri sul territorio che si terranno nel mese di settembre.

Nel mese di agosto è partita la procedura mediante cui tutti gli operatori interessati possono presentare progetti per il recupero degli spazi abbandonati che si trovano in Via dei Lucani, un’area di circa 10mila mq. A partire dallo scorso 26 agosto, ed entro 90 giorni, potranno giungere proposte che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare i loro contributi rispetto alle proposte pervenute.

Nel frattempo daremo il via al confronto con i due appuntamenti: il primo sarà un incontro tecnico, si terrà il 18 settembre alle ore 17 presso la sede dell’Assessorato all’Urbanistica e sarà aperto a tutti gli imprenditori e operatori di categoria interessati a partecipare e a conoscere nel dettaglio il programma. Il 19 settembre sarà la giornata dedicata ai cittadini: a San Lorenzo, presso le Ex Vetrerie Sciarra, alle ore 18 si terrà un’assemblea pubblica.

L’obiettivo è unico: eliminare spazi abbandonati e trasformarli in luoghi di tutti.