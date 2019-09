Si è tenuta il 3 settembre nella sala consiliare del Comune di Macerata Campania (CE)

in Corso Umberto I n. 37 la conferenza stampa di presentazione della III edizione del

“Festival dei Suoni Antichi” in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre in Via

Martiri di Cefalonia – AREA CONCERTI a Macerata Campania con ingresso gratuito. Alla

conferenza hanno preso parte Stefano Antonio Cioffi , Sindaco di Macerata Campania;

Raffaele Piccirillo, Michelantonio Piccirillo e Mario Celato dell’Ass. “ Suoni Antichi ”;

Gabriele Capitelli , Direttore Consorzio Cooperative ICARO ; Lino D’Angiò , artista e

conduttore delle serate; Stefania Sirignano , Radio Punto Zero. Ha moderato Nunzia

Marciano , giornalista e conduttrice delle serate.

Il Festival è organizzato dall’Associazione “ Suoni Antichi ” con lo scopo di diffondere la

tradizione “bottara” di Macerata Campania. La kermesse di musica popolare è un grande

momento di aggregazione e divertimento senza dimenticare il sociale grazie alla

collaborazione con il Consorzio di cooperative sociali Icaro e al progetto “ Meglio Insieme ”

dedicato all’inclusione di utenti con problemi psichici attraverso la musica, che li vedrà

esibirsi sul palco di Macerata.

Ospiti della III edizione, con inizio dei concerti alle ore 21.30, saranno: 05/09 LE

CUNTESSE – Canti popolari del Sud; 06/09 I DISSONANTI; 07/09 OFFICINA ZOÈ;

08/09 NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE . La serata finale dell’8 settembre

vedrà anche la suggestiva esibizione di più di 100 bottari per l’evento nell’evento IL

TEMPIO DEI BOTTARI . La serata finale sarà inoltre interamente trasmessa sulle

frequenze di Radio Punto Zero (102.00 e 106.8 a Napoli e Caserta; 106.6 e 93.3 ad

Avellino e Benevento; 97.4, 97.5 e 97.3 a Salerno). Ma il festival non è solo musica: anche

quest’anno i suoni dei bottari si “mescolano” ai sapori della tradizione locale grazie al

coinvolgimento dei trucks de EL CAMINO FOOD TRU CK dedicati allo street food che

apriranno tutte e quattro le serate a partire dalle ore 19.00. L’area concerti ospiterà inoltre

l’esposizione e la vendita di manufatti di artigianato locale grazie alla collaborazione con

l’Associazione Culturale Rossella Caruso . Spazio, infine, anche per i più piccoli con

l’allestimento di un’area gioco.