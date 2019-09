Torna a Salerno “FantaExpo”

E’ stata presentata a Palazzo di Città l’VIII edizione di FantaExpo, il festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia in programma dal 5 all’8 settembre al Parco dell’Irno, a Salerno. La kermesse si arricchisce di nuovi contenuti ed eventi. I visitatori avranno modo di partecipare ad attività di vario genere nei quattro giorni dedicati all’evento, al quale prenderanno parte ospiti provenienti dal mondo del fumetto, del web, della musica, dei videogiochi, dei cartoni animati e del cosplay. FantaExpo 2019 presenta un programma ricco e variegato, in grado di accontentare tutti.

GLI OSPITI

DISEGNATORI – ILLUSTRATORI – FUMETTISTI

Luca Maresca: fumettista salernitano, diplomato in grafica; nel corso della sua carriera, ha illustrato libri ed inserti per il quotidiano “Il Mattino”. Ha esordito come disegnatore professionista nel 1998 su John Doe. Nel 2013 è approdato alla serie Orfani della Sergio Bonelli Editore, per la quale ha firmato diversi albi. Nel 2017 ha disegnato vari numeri di Martin Mystère – Le Nuove Avventure a Colori. Nel 2018 ha iniziato la sua collaborazione con la Marvel, lavorando alla serie Asgardiani della Galassia e firmando il prologo del film Spider-man – Far From Home, uscito lo scorso mese di giugno sempre per Panini Comics.

Pasquale Qualano: fumettista, scultore, insegnante della Scuola di Fumetto di Salerno, collabora con diverse case editrici italiane ed estere in qualità di copertinista e disegnatore. Tra le pubblicazioni realizzate: She-hulk (Marvel), The One (GG Studio) ed una campagna pubblicitaria per Tim Sport. E’ stato copertinista e disegnatore per Zenescope Entertainment, Moonstone, Lady Death Universe; per Aspen Comics ha realizzato Soulfire, Idolized, EA: Iris vol #4, Dellec.

Barbara Ciardo: nonostante la giovane età, lavora in questo settore da oltre dieci anni, collaborando con importanti case editrici, dalla Dc Comics, alla Warner Bross, passando per Marvel, Vertigo e Sergio Bonelli Editore. Tra i progetti più importanti figurano: “Batman: Noel”, “Before Watchmen: Rorschach” e “Superman: Earth One”, senza dimenticare l’esperienza nel cinema con i numerosi concept e backgrounds realizzati per il pluripremiato lungometraggio “Gatta Cenerentola”. Sebbene sia soprattutto conosciuta per il suo peculiare lavoro di colorista, di cui insegna le tecniche presso Scuola Italiana di Comix, l’artista partenopea porta comunque avanti un’attività illustrativa a tutto tondo.

Italo Mattone: classe ’77, il fumettista italiano si forma alla Scuola Italiana di Comix di Napoli; nel 2004 inizia la collaborazione con Eura Editoriale e successivamente con Sergio Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di Julia. Nel 2011 prende parte al progetto di Saguaro, per il quale realizza tre albi. Attualmente si occupa di una nuova miniserie targata Bonelli, Odessa. E’ docente di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics, presso la sede di Napoli.

Francesca Presentini, in arte Fraffrog: illustratrice e videomaker che riscuote molto successo sul web, su cui punta da tempo per avvicinare i giovani a questo settore.

Josephine Yole Signorelli, meglio nota come Fumettibrutti: catanese di nascita, ma bolognese di adozione conta un numero incredibile di follower sui social ed è diventata un fenomeno della rete. Ha esordito in libreria con “Romanzo esplicito” (Feltrinelli Comics, 2018) con cui vince il premio Micheluzzi come Miglior Opera Prima nel 2019.

Walter Petrone, in arte Wallie: classe ’95, nato ad Acerra, dopo la creazione sul suo alter ego (Wallie) su strisce web seguite da oltre 38mila persone, ha realizzato la sua prima graphic novel “Solo un altro giorno” che ha riscosso grande successo, conquistando pubblico e critica.

Giovanni Esposito: illustratore e fumettista napoletano, classe ’92, ha spopolato prima sul web e poi anche con l’esordio su carta, con il suo “Quasirosso”.

Greta Sila, in arte Melanconie: illustratrice di Trieste, fin da piccola ha cercato di esprimere le proprie emozioni realizzando personaggi malinconici ed ottenendo un grande riscontro sul web.

YOUTUBER – STREAMER

Marco Merrino guida l’esercito degli ospiti del mondo del web: anche quest’anno è presente al festival nel doppio ruolo di direttore artistico e di youtuber di successo. Dopo un anno di meditazione e preparazione per il lancio del suo canale Twitch, è pronto ad annunciare la data ufficiale durante il FantaExpo.

Sabrina Cereseto, in arte LaSabri: amatissima dai più giovani, il suo canale youtube, attivo dal 2014, è basato sull’intrattenimento e su gameplay di vari videogiochi, tanta allegria e challenges. Il mix di bellezza, vivacità e passione rende l’ex modella un personaggio unico.

The Pruld: torna al festival con grande entusiasmo; attraverso l’animazione 3D è riuscito a conquistare il popolo del web, in particolare i giocatori della serie DarkSouls, ottenendo un notevole successo anche a livello internazionale.

Ciccio Merrino: è un altro gradito ritorno e sarà al Parco dell’Irno con il suo team di ballerini, pronto a proporre il video musicale “Girati”, realizzato dopo una campagna di crowfunding sul suo canale. Danny Metal: youtuber da oltre 100.000 iscritti, è diventato celebre pubblicando cover di canzoni famose rivisitate in chiave metal. Cantante e musicista nella band Elyne, ha diversi dischi all’attivo e gira l’Europa in tour.

Barbascura X : youtuber, chimico, divulgatore scientifico, musicista e cantautore italiano originario di Taranto è noto soprattutto per i suoi “Riassuntazzi brutti brutti” (riassunti parodistici di film e serie TV) e per “Scienza Brutta”, rubrica di divulgazione scientifica in chiave umoristica. Paolocannone: streamer professionista che attualmente ricopre il ruolo di support in MOBA ROG, una delle squadre più importanti nella scena italiana di League of Legends, di cui è anche co-fondatore. Noto per il suo utilizzo di Blitzcrank, con il quale ha accumulato più di 1.6 milione di mastery points, è uno dei campioni indiscussi di LoL Italia. Sdrumox: noto influencer con migliaia di follower.

Martina Garziano, in arte Kroatomist: giocatrice professionista di Fortnite, la sua precedente carriera video-ludica è culminata come pro player su World of Warcraft. E’ una girl gamer di successo che gioca ad un livello molto alto negli eSports. Le sue skills l’hanno portata ad essere uno fra i talenti italiani più affermati in Italia ed Europa: su youtube, dove pubblica i suoi gameplay, ha raggiunto i 170.000 iscritti. Da pochi mesi Kroatomist è passata sulla piattaforma di gaming Twitch, dove streamma quotidianamente.

Domenico Guastafierro, alias Cavernadiplatone, è noto per le varie recensioni di fumetti, cartoni animati, film e serie tv. Dopo aver studiato Lettere ha aperto il primo canale Youtube italiano di recensioni di fumetti: da allora ha lavorato su diverse testate realizzando traduzioni e lettering, e quest’anno ha scritto il suo primo fumetto: Ex-Tract.

ANIMAZIONE E DOPPIAGGIO

Leonardo Graziano: noto soprattutto per aver prestato la voce a Naruto Uzumaki nella versione italiana della serie Naruto e di Itsuki Koizumi ne La Malinconia di Haruhi Suzumiya. E’ anche il doppiatore italiano di Sheldon Cooper di The Big Bang Theory.

COSPLAYER

Yuriko Tiger: artista italiana di fama internazionale, attualmente vive in Giappone ed è cosplayer ufficiale di Tekken7, Elsword, Overlord e Soul Calibur, nonché di Harley Quinn e Wonderwoman per la promozione ufficiale dei due film sul red carpet Tokyo by Warner Bros. Attrice di due J-Drama ed ex-idol, è anche youtuber bilingue ed ambasciatrice straniera di Kimamoto e del turismo in Giappone.

Karina Kozak: cosmaker, sfx makeup artist e propmaker autodidatta. Vive in Polonia e da più di cinque anni realizza con passione repliche e props tratte da film e videogiochi, ma ha realizzato il suo primo cosplay nel 2016. Nella creazione dei suoi costumi si focalizza sempre sul raggiungimento del miglior risultato possibile, sperimentando diversi materiali. Ha gareggiato per la prima volta al Warsaw Comic Con nel 2017, ottenendo la menzione d’onore. L’anno dopo ha vinto il Gran Premio.

MUSICA E CONCERTI

Amedeo Preziosi: in soli due anni è diventato uno degli Youtuber più amati ed importanti d’Italia con 2 milioni di iscritti al proprio canale. I suoi video sono stati visualizzati 541 milioni di volte. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo «Delirio» (ft. DJ Matrix), che ha ottenuto subito un ottimo riscontro tra i più giovani, con oltre 6 milioni di views e più di un milione di streaming su Spotify. Il secondo singolo, «Scusate per il disagio», è uscito l’anno dopo, insieme ad altri due Youtuber di grande popolarità, Riccardo Dose e Awed, ed ha realizzato 25 milioni di views, diventando Disco D’Oro. Si esibirà in corcerto giovedì 5 settembre.

Nayt: è reduce dal successo di Raptus 3 e di “Gli occhi della Tigre”. Certificato disco d’oro, l’artista si esibirà sul palco del Parco dell’Irno venerdì 6 settembre per un live che si preannuncia memorabile. Massimo Pericolo: è una delle più sorprendenti rivelazioni degli ultimi anni nella scena musicale, e con la direzione artistica di Crookers e Nic Sarno, presenta una nuova visione del rap italiano. Sarà al FantaExpo il 7 settembre con il suo Scialla Semper Tour.

Giorgio Vanni: re indiscusso delle sigle dei cartoni animati, è pronto a bissare il grande successo ottenuto lo scorso anno al Parco dell’Irno. Sarà protagonista del concerto finale, in programma domenica 8 settembre.

AREE A TEMA Stranger Things: è la grande novità di quest’anno. L’area è dedicata alla serie di successo targata Netflix, ambientata negli anni ’80. Non mancheranno le sorprese in questo spazio, in cui ci potrà calare nell’atmosfera del Sottosopra, con tanto di Demogorgone e Mind Flayer. L’area è realizzata in collaborazione con The Props Maker.

Lo Hobbit: in questo spazio i visitatori saranno condotti nella Terra di Mezzo con un mercato Hobbit unico nel suo genere. L’Area Hobbit è realizzata in collaborazione con La Tana del Guercio Lab.

Japan: l’atmosfera, le tradizioni e i colori del Giappone coinvolgeranno i visitatori.

Video Games: in questo spazio sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità come gamers, con i tornei di FIFA19, Super Smash Bros Ultimate, Tekken7, Mortal Kombat11, Clash Royale, Brawl Stars e Crash Team Racing Nitro-Fueled. L’Area Video Games è a cura di Otaku Garden e Lega Pokémon – The Snoring Snorlax League.

Super Heroes: i supereroi più celebri si daranno appuntamento qui. L’area è realizzata con le meravigliose creazioni di Scudiero Cosplay.