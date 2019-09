76° Anniversario del Bombardamento della Città di Frascati

Venerdì 6 settembre presso la Sala degli Specchi di Palazzo Marconi di Frascati due eventi culturali

nell’ambito delle commemorazioni del 76° anniversario dei bombardamenti sulla città.

8 settembre 1943, una data drammatica per la cittadina laziale. I pesanti bombardamenti alleati

provocarono circa 6000 vittime tra la popolazione civile e 700 morti tra le truppe tedesche.

Obiettivo dei bombardamenti l’annientamento del Comando Supremo tedesco, composto da circa

3000 militari al comando del Feldmaresciallo Albert Kesselring.

Una data l’8 settembre 1943 a cambiare la sorte dell’Italia nella seconda guerra mondiale.

L’armistizio firmato a Cassibile annunciato da Badoglio via radio (EIAR) alle ore 19,45 lasciò allo

sbando i soldati italiani sui vari fronti: “Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve

cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo – sentenziava Badoglio – Esse però reagiranno a

eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”

Con il patrocinio della Città di Frascati a partire dalle ore 17 Matilde Ventura, Rita Gatta e Basilio

Ventura presenteranno “Macerie” raccolta di 20 racconti relativi al periodo di guerra 1943-1944

attraverso la testimonianze dei sopravvissuti. Memorie rielaborate dagli autori in uno stile

scorrevole adatto anche per uso scolastico.

A seguire alle ore 18,00 l’Associazione “Giovani per Cambiare” con: “Quelli che dissero No: la

storia degli internati militari italiani all’indomani dell’8 Settembre 1943”: un focus sui soldati

(IMI) che rifiutarono di collaborare con la Wehrmacht e pertanto vennero catturati dai tedeschi e

deportati nei lager nazisti, costretti a lavoro coatto per la Germania. Sarà proiettato un documentario

con la testimonianza di un IMI ancora vivente: Livio Pedron, insignito a gennaio scorso di Medaglia

d’Onore IMI. L’intervista è stata realizzata dagli studenti della “Sapienza” nell’ambito del corso di

Storia sociale e culturale della Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate. L’evento sugli IMI

in collaborazione con “ANRP Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento,

dalla Guerra di Liberazione” e con l’Associazione “Un ricordo per la pace” di Aprilia che da oltre 10

anni è attiva nel progetto “Memoria agli IMI”. Interverrà il prof. Luciano Zani, professore ordinario

di Storia Contemporanea e Storia Sociale e Culturale della Università “La Sapienza” di Roma.

Partecipano Giulia Spagnoli, sociologa e Presidente dell’Associazione “Giovani per Cambiare”,

Francesca Gentili, antropologa, i sociologi Davide La Spina e Jakub Pichalski.