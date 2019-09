Raggi: “Una nuova luce per la ciclabile Nomentana”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Una nuova luce per la ciclabile Nomentana. Sono in corso i lavori di completamento del nuovo impianto di illuminazione della ciclabile su via Nomentana.

Si tratta del completo rifacimento dell’impianto con la sostituzione delle lampade con lanterne a led di ultima generazione. Nuove lampade che migliorano la visibilità e garantiscono maggiore sicurezza per i ciclisti che percorrono i quasi 4 chilometri della pista. Un’opera attesa da tempo che abbiamo inaugurato a luglio scorso su questa importante arteria della nostra città.

Un percorso che permette di raggiungere in bici il quartiere di Montesacro da Porta Pia, attraverso un collegamento diretto e su una sede protetta. Un valore aggiunto per tutto il quadrante nord-est della città.