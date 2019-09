A Napoli l’estate è all’insegna del teatro

Dopo il successo degli spettacoli di luglio e agosto, a settembre ancora teatro all’aperto: si incomincia lunedì 2 settembre con il breve ciclo di “Mamma Napoli” a San Domenico Maggiore, poi Il Pozzo e il Pendolo e la grande festa per Mariano Rigillo al Maschio Angioino.

Il cartellone dell’Estate a Napoli quest’anno è stato caratterizzato in particolare dal teatro: rassegne teatrali varie per contenuto e temi si sono tenute nelle strutture che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli ha aperto per le iniziative estive ed hanno incontrato tutte un grande successo di pubblico. Rassegne si sono tenute nel Maschio Angioino (l’appuntamento tradizionale con RIDERE ed altre varie proposte), nel Chiostro di San Domenico Maggiore, con il ciclo teatrale diretto da Alan De Luca e con la ricca programmazione di CLASSICO CONTEMPORANEO, che ha attirato un pubblico numeroso durante il mese di agosto. Folla e commenti positivi anche per gli spettacoli nel Cortile dell’Annunziata, un’altra struttura monumentale che il Comune ha proposto come sede di iniziative culturali, con l’obiettivo di far conoscere a Napoletani e turisti una perla sconosciuta del nostro patrimonio culturale. Da non dimenticare, infine il “FESTIVAL DELLE PERIFERIE”, che ha portato spettacoli teatrali di qualità nei nostri quartieri periferici, grazie alla collaborazione tra il Nuovo Teatro Sanita’, i Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord, il Nest Napoli Est Teatro, il Beggar’s Theatre presso il Centro Asterix e l’Ichos Zoe Teatro. Ma l’Estate del Teatro non è finita. A settembre continuerà con iniziative importanti: subito, da lunedì 2 settembre il ciclo di “Mamma Napoli” nel Chiostro di San Domenico Maggiore, poi incomincerà la rassegna de “Il Pozzo e il Pendolo” nel Maschio Angioino ed inoltre numerosi appuntamenti tra i quali uno di grande importanza: una festa di teatro per Mariano Rigillo, con la quale festeggeremo i suoi sessant’anni di carriera; durerà due giorni, giovedì 12 e venerdì 13 settembre.