Borgo San Martino, 41esima Sagra della Salsiccia con Orietta Berti

Festa grande nella frazione di Borgo San Martino da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre per la 41^ Sagra della Salsiccia, organizzata dall’Associazione culturale ‘Borgo San Martino‘ con il Patrocinio del Comune di Cerveteri.

Le dichiarazioni di Federica Battafarano

“Dopo il successo della 58^ Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, unitasi anche quest’anno all’Etruria Eco Festival, torna un altro appuntamento tipico dell’Estate Caerite e molto atteso nella nostra Città. Tradizione, balli di gruppo, musica e degustazioni di prodotti enogastronomici caratterizzeranno anche l’edizione di quest’anno – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessore alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri – tre giorni ricchi di eventi, all’insegna della riscoperta e della promozione dei prodotti tipici del nostro territorio e dell’intrattenimento. Ogni giorno stand di artigianato e degustazioni presso i numerosi stand gastronomici aperti fino a tarda notte, spettacoli in piazza e giochi tipici di una volta”.

Il programma

Tanti eventi in programma già dal pomeriggio di venerdì 30 agosto. Alle ore 19:30, sfilata di abiti da sposa dagli anni ’50 ai giorni d’oggi. A seguire, alle ore 21.00 ancora divertimento a ritmo di ballo con la band “Melody”.

Musica, balli e divertimento anche sabato 31. In serata, dalle ore 19.30 intrattenimento per tutta la famiglia con il comico Dani Bra. In serata l’attesissimo concerto di Orietta Berti, la cantante con oltre mezzo secolo di carriera, che intratterrà il pubblico con i brani storici del suo repertorio, che ancora oggi vengono cantati e ballati da tutte le generazioni: da “Finché la Barca va…” a “Via dei Ciclamini” fino a “Tipitipiti” e “Io tu e le rose”.

Programma denso di appuntamenti quello di domenica 1 settembre. Si comincia alle ore 9.30 con la gara podistica per bambini. Alle 13.00 aprono gli stand gastronomici. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 sarà possibile visitare l’esposizione delle Fiat 500 di Fiat Club Italia e delle meravigliose Harley Davidson. A seguire tanti giochi popolari per tutta la famiglia, degustazioni e premiazioni varie.

Ancora musica nell’ultima serata di Sagra. Alle 20.30 due giovanissime sul palco: Arianna Bagaglini, cantautrice 15enne, e Sofia Canciello, in arte Sofya, 20anni, giovane cantante pop/soul. A seguire, spettacolo musicale con “Le stelle del liscio”. Alle 23.30 i fuochi d’artificio chiuderanno il programma della 40esima Sagra della Salsiccia.