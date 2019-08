Ostia, Malara-Rapisarda, FDI: “A fine stagione arriva la passerella disabili sul lungomare”

Così dichiarano in una nota Pietro Malara (capogruppo e coordinatore di Fratelli d’Italia nel X Municipio di Roma Capitale) e Andrea Rapisarda (esponente di Fratelli d’Italia nel X Municipio).

“Siamo contenti di osservare come sia stata posizionata in questi giorni una passerella in legno sul Lungomare degli Abruzzi, che faciliterà l’entrata nella spiaggia libera per le persone affette da disabilità.

Poniamo però dei dubbi sulle tempistiche e i materiali usati per effettuare quest’importante varco pedonale, che effettuato con ‘legno non lavorato’ potrebbe soffrire le mareggiate dell’imminente stagione autunnale e la salsedine: questi fenomeni potrebbero far marcire l’attuale struttura urbana per l’accesso in spiaggia, rendendo vana questa installazione nel giro di pochi giorni e conseguendo a un risultato analogo all’attuale varco inutilizzabile del Pontile di Ostia.

Fa riflettere anche la tempistica di questi lavori, che vedono luce purtroppo alla fine della nostra stagione estiva e palesano come il nostro Municipio sia in ritardo sulla programmazione per attrezzare il nostro territorio all’Estate 2019: un caso unico nel suo genere se lo vediamo bene, considerato come tutte le altre città balneari d’Italia sono pronte dal mese di maggio a livello di attrezzature per ospitare e rendere più liete le vacanze dei turisti”.