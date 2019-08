L’appello dei vescovi brasiliani, messicani e paraguaiani sull’Amazzonia

Si accorcia il respiro del mondo. Il raggio degli incendi si è allungato e dopo Brasile e Bolivia, i Paesi più colpiti, le fiamme hanno raggiunto anche il Paraguay, dove stanno bruciando 40 mila ettari di boschi e pascoli nella regione del Chaco. Le Conferenze episcopali di Brasile, Messico e Paraguay lanciano i loro appelli perché siano prese urgenti misure a difesa della foresta pluviale. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ordinato l’invio degll’esercito e promesso che non ci sarà alcuna tolleranza per i piromani. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto aiuto al Brasile per fermare gli incendi in Amazzonia, ma il presidente Bolsonaro è stato criticato per la sua gestione dell’emergenza, da altri capi di Stato del G7, iniziato oggi a Biarritz, e in particolare dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. La cancelliera della Germania, Angela Merkel, chiede che dal G7 emerga un messaggio chiaro perché l’Amazzonia smetta di bruciare.

La nota della Conferenza espicopale brasiliana

“Gli assurdi incendi e le altre depredazioni criminali richiedono, ora, prese di posizione adeguate e misure urgenti”, si legge nella nota dei vescovi brasiliani, che richiamano l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. “E’ tempo di parlare, scegliere e agire con equilibrio e responsabilità, affinché tutti si assumano la nobile missione di proteggere l’Amazzonia, rispettando l’ambiente, i popoli tradizionali, gli indigeni, di cui siamo fratelli. Senza questo impegno, tutti subiranno perdite irreparabili”, si legge ancora nella nota, dove i presuli affermano di vedere un “segno di speranza” e una fonte di importanti indicazioni”, nel Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia. I vescovi invocano poi azioni politiche efficaci: “È urgente che i governi dei Paesi amazzonici, in particolare il Brasile, adottino misure serie per salvare una regione cruciale per l’equilibrio ecologico del pianeta – l’Amazzonia. Non è il momento dell’irrazionalità e delle divagazioni nei giudizi e nelle parole”. In particolare, anche in un appello video, il presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, CNBB, l’arcivescovo Walmor Olibeira de Azevedo, ha invitato ad “alzare la voce”, attraverso un movimento “Levante a voz”.