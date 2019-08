Frosinone, ordinanze dei vigili per lavori

La polizia locale di Frosinone, per motivi di ordine, sicurezza e organizzativi, ha emanato apposita ordinanza al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori previsti in via Minghetti e in via Cavour dal 28 al 30 agosto. È stato quindi istituito, a partire dalle ore 07.00 di mercoledì 28 agosto, fino alle ore 20.00 di venerdì 30 agosto 2019, il divieto di sosta, con rimozione, per tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi in opera, in Via Marco Minghetti dal civico 34 al 40 e in Via Cavour dal civico 50 al 57.

La Polizia locale, sempre al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori previsti ha, inoltre, emanato un’ ordinanza che istituisce il divieto di sosta, con rimozione, in via Colle San Pietro nello spazio compreso tra il civico 40 e il 42 a partire dalle ore 8 di lunedì 26 agosto, fino alle ore 19 di mercoledì 2 ottobre.