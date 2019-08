Raggi: “La cultura a Roma non si ferma neanche a Ferragosto”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

La cultura a Roma non si ferma neanche a Ferragosto. Per i romani e i turisti che rimangono in città dal 15 al 18 agosto sono davvero tanti gli appuntamenti, le mostre, gli eventi per il weekend in arrivo. È un post molto lungo ma ho voluto raccogliere qui quante più informazioni possibili.

Si va dalle esperienze immersive del Circo Massimo, dei Fori e dell’Ara Pacis, alle tante mostre nei Musei Civici, ai percorsi nelle aree archeologiche come il nuovo percorso unificato del Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, dalle attività per bambini e famiglie, alle iniziative alla Casa del Cinema fino ai numerosi appuntamenti del programma dell’Estate Romana 2019 che potete scegliere sul sito estateromana.comune.roma.it.

Tra le tante mostre e collezioni permanenti da visitare al fresco dei musei durante il weekend di Ferragosto vi ricordo “Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte” ai Musei Capitolini e “L’Arte Ritrovata” nelle sale Terrene del museo di piazza del Campidoglio. All’Ara Pacis, Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia per scoprire la vita e il regno del discusso imperatore romano.

Al Museo di Roma due le mostre in corso dedicate alla fotografia: Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’ottocento a oggi che celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia illustrando il volto di Roma nel corso delle diverse epoche e Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017 e le acquisizioni al patrimonio fotografico di Roma Capitale con 100 immagini straordinarie della Capitale.

“Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta” alla Centrale Montemartini propone una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma provenienti da Cerveteri, l’antica città di Caere e in parte inedite.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina, un percorso straordinario nella vita sociale e nel mondo spirituale dell’antico popolo Shu, che proprio su questa terra nel sud-ovest della Cina ha creato una civiltà unica. Alla Galleria d’Arte Moderna, Donne.

Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione propone una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti di diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Ancora fotografia al Museo di Roma in Trastevere con le due mostre “Unseen / Non Visti”, viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei media ed “Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018”.

È ancora in corso anche la mostra ARCA di Cristiano Quagliozzi e Milena Scardigno: un’opera di cm 200×300 realizzata a grafite su tela.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig Pollak e al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese la mostra Frank Holliday in Rome. Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille.

Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia “La fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980” racconta la storia della vetreria artistica della Fratelli Toso. Sempre alla Casina delle Civette Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione faentina.

Tanti gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all’Universo, giovedì 15 agosto (alle 11.00, 12.00, 16.30 e 17.30), venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto (ore 11.00, 12.00, 16.30) una proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti, un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo.

Ricordo a tutti coloro che vivono o studiano in città che possono acquistare a soli 5 euro la MIC card e quindi avere libero l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina per 12 mesi (potete scoprire l’elenco sul sito www.museiincomuneroma.it).

Nel weekend di Ferragosto, non si fermano gli appuntamenti dell’Estate Romana 2019. Tra i tanti appuntamenti, tutti aggiornati sul sito estateromana.comune.roma.it, giovedì 15 agosto il festival gratuito Parco Schuster; il 15, 16, 17 e 18 Village Celimontana, con musica live nell’Area archeologica del Teatro di Marcello I Concerti del Tempietto, tutte le sere dal 15 al 18.

Tutte le sere dal 15 al 18 in scena nella corte esterna del Museo Pietro Canonica Shakespeare Horror Story.

L’Isola del Cinema all’Isola Tiberina propone diverse proiezioni sia giovedì 15 che venerdì 16, sabato 17 e domenica 18; a Villa Lazzaroni, per la rassegna Parco del Cinema, film all’aperto venerdì, sabato e domenica. Al Parco Talenti per Cine Village Talenti, all’Arena Garbatella in Piazza Benedetto Brin come all’arena Estate al Liceo Righi e al Parco di Ponte Nomentano per ArenAniene e alla Casa del Cinema proiezioni all’aperto per tutto il fine settimana, dal 15 al 18.

Per FerragOstia Antica giovedì 15 eventi gratuiti sin dal primo pomeriggio nel Borgo di Ostia Antica fino a sera. Nei Giardini di Castel Sant’Angelo la manifestazione Letture d’Estate propone attività per i 4 giorni del finesettimana di Ferragosto, mentre nel cortile del Teatro del Lido di Ostia nell’ambito del festival Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il pomeriggio di venerdì 16 ci sarà un laboratorio di riciclo dei tessuti per bambini dagli 8 anni in su, sabato sera uno spettacolo come domenica 18.

Il programma, in continuo aggiornamento, lo trovate su estateromana.comune.roma.it

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che con impegno e passione lavorano in città e per la città anche in questi giorni di festa. Roma non si ferma!