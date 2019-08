Saiello(M5S): “La Lega prende in giro l’Italia”

Mandare all’aria il governo significa tradire gli italiani, tradire il contratto che ha fatto nascere il governo, significa in questa fase delicata mettere a rischio il paese sotto tanti punti vista come per esempio l’aumento dell’iva. Significa fermare il cambiamento su cui si stava lavorando. Fermare provvedimenti importanti come il taglio di 345 parlamentari, approvare il salario minimo orario, abbassare le tasse ad imprese e cittadini.

Insomma Salvini sta anteponendo il desiderio di capitalizzare i sondaggi all’interesse del paese e dei cittadini.

Il M5S come sempre è l’unica forza politica a mantenere con serietà e responsabilità gli impegni con la popolazione.