Di Pillo: “Insieme alla Sindaca Raggi abbiamo consegnato 20 nuovi autobus”

Oggi insieme alla Sindaca Raggi abbiamo presentato ai cittadini i nuovi 20 autobus che prendono servizio nel nostro Municipio.

Il miglioramento del trasporto pubblico è fondamentale per potenziare in modo ecologico il raccordo e la simbiosi tra i cittadini e il territorio.

Accogliamo quindi con gioia questi nuovi mezzi: un passo importante per l’aumento della qualità della vita di tutta la popolazione.