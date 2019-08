Salerno, lavori al ponte ferroviario di Via E. Caterina

Per consentire l’esecuzione, da parte di RFI, dei lavori di manutenzione del ponte ferroviario di via Eugenio Caterina, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto della suddetta via compreso tra Piazza Montpellier e il ponte ferroviario stesso, dalle ore 22.00 alle 5.00 del mattino successivo nei giorni 19-20-21-22-23 agosto. L’impresa esecutrice delle opere garantirà il transito dei veicoli diretti alle proprietà.