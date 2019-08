Parco della Marinella: al via i lavori

Una bella notizia per i cittadini napoletani, che a breve potranno usufruire di una bellissima area verde attrezzata nel cuore della città, a ridosso del porto, il Parco della Marinella.

La storia del Parco ha inizio nel lontano 1997, ma soltanto adesso prende forma e vita.

Un’area molto vasta che fino a pochissimo tempo fa, era abbandonata, sporca, piena di rifiuti e mal frequentata, a breve diventerà luogo di incontro e svago per grandi e bambini.

Sono, infatti, partiti i lavori di bonifica e di costruzione, che vedranno nella prossima primavera, aprire il nuovo Parco della Marinella, come riportato dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, sul suo profilo facebook.

“Il Parco della Marinella sarà presto restituito alla città di Napoli, con una veste completamente nuova.

Questa mattina mi sono recato sul posto, dove in questo momento la ditta incaricata alla realizzazione del Parco sta lavorando alla selezione, caratterizzazione e vagliatura dei rifiuti che dal 19 agosto saranno rimossi, prima di procedere con i restanti lavori.

L’area è di ben 30 mila metri quadrati. Un grande progetto di riqualificazione urbana dell’area portuale Napoli Est, per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

La fine dei lavori, prevista per la primavera del 2020, metterà a disposizione della comunità un parco verde attrezzato con area sportiva polivalente, pista ciclabile, area spettacoli e punto ristoro, risultato del grande lavoro di questa amministrazione. Un altro grande obiettivo raggiunto con tanta fatica che porta alla consegna al territorio di un parco stupendo in un’area mai riqualificata a questi livelli.”