Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano parla dell’ultimo atto vandalico presso il circolo Pd Aldo Moro di Fiumicino.

Oggi, ancora una volta, ho dovuto personalmente togliere dal circolo Pd Aldo Moro di Fiumicino volantini infamanti sulla storia di Bibbiano. Ora io non ho nulla contro chi manifesta il proprio pensiero, né tantomeno mi spaventa qualche volantino. Posso tentare anche, con un immenso sforzo intellettuale, di comprendere il tentativo di una sparuta fazione politica che raccoglie lo ‘zerovirgolazero’ di avere un poco di visibilità mediatica.

Quello che francamente mi terrorizza in tutta questa storia è continuare a speculare su un’indagine della magistratura, che coinvolge decine di bambini e di famiglie, per fini politici. È sfruttare per fini propagandistici una inchiesta cercando per forza di appiccicarci un simbolo politico. È lo stravolgere qualcosa, facendolo diventare il suo esatto opposto o qualcosa di assolutamente lontano dalla verità.

Qui rischiamo tutti di confondere la politica con il ‘tifo politico’ che è tutta altra cosa. Di utilizzare le bugie per mero sciacallaggio. Io non denuncerò questi personaggi per diffamazione.

Io li invito, come Partito Democratico di Fiumicino, a un dibattito pubblico. Dove e quando vogliono. Chi si nasconde vilmente dietro a questi atti e a una sigla, spero abbia anche il coraggio di metterci la faccia e un po’ di testa.