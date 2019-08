ASD Cantera Napoli City. Il nuovo progetto di Edo De Laurentiis

Cantera, è un termine utilizzato in Spagna e in altri Paesi per indicare le scuole giovanili gestite dalle società sportive. Comunemente associato al mondo del calcio, è valido per tutti gli sport di squadra.

La cantera più famosa è sicuramente quella del Barcellona, che possiede uno dei vivai più importanti dell’intera Spagna.

In Italia, il Genoa cfc che vanta grande tradizione di scuola calcio, è stato il primo club calcistico a istituire il settore giovanile nel 1902, con ragazzi anche sotto i 16 anni.

Da qualche giorno anche la SSC Napoli ha la propria cantera.

Lo ha comunicato sul suo profilo Instagram, il vice presidente della SSC Napoli, Edoardo De Laurentiis.

“È con grande orgoglio e gioia che vi presento una collaborazione nella quale ho dedicato impegno e attenzione, oltre a tutto l’amore che provo per Napoli.

Nasce ASD Cantera Napoli City, una realtà che si prefigge di educare prima ancora di istruire i giovani atleti: valori morali, comportamenti disciplinari, risultati scolastici equiparati agli aspetti tecnico sportivi. Il teatro in cui tutto questo prenderà atto sarà il complesso sportivo Audax di Casoria, ben attrezzato e pronto ad ospitare un gran numero di ragazzi.”