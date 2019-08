Decreto Salvini Bis: il discorso della senatrice Nugnes

Il discorso della senatrice Paola Nugnes sul decreto Salvini Bis:

“Signor Presidente, qui non si tratta più di essere o di non essere nel contratto: qui si tratta di voler rispettare le leggi italiane, la Costituzione, i trattati e le convenzioni internazionali oppure di voler criminalizzare un dovere (salvare le vite umane) e un diritto costituzionale (manifestare per i propri diritti). Qui si tratta di scegliere se rispettare lo Stato di diritto o diventare un Paese barbaro, incurante della civiltà e delle regole fondamentali del vivere civile. Ma soprattutto qui si tratta di sciattaggine legislativa, perché questo decreto-legge non si concilia ed è incompatibile con gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e con l’articolo 593 del codice penale, che disciplina l’omissione di soccorso prevedendo la reclusione fino a un anno, che viene raddoppiata in caso di morte per mancato soccorso. Sicuramente esiste un divieto assoluto di respingimento dei minori. Quest’articolo del codice penale ha una corrispondenza nella legge n. 689 del 1981, all’articolo 4. Poi c’è l’articolo 51 del codice penale, che esclude la punibilità di un’azione che è stata realizzata in adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto. Salvare e portare in salvo una vita umana, come abbiamo visto è un dovere, e l’esercizio di un proprio diritto è una fattispecie prevista dall’articolo 51 del codice penale, che ne esclude la punibilità. Eppure ci troviamo di fronte a un decreto-legge che punisce entrambe queste azioni. Ma soprattutto, e ancora, non mette mano al testo unico sull’immigrazione, ossia all’articolo 10-ter, che prevede che, per identificare gli uomini e le donne che vengono portati in salvo, bisogna farli scendere a terra e condurli presso appositi punti allestiti per l’identificazione. Quindi non ci si prende neanche la briga di andare a modificare il testo unico sull’immigrazione.

“Il decreto in oggetto va poi contro le convenzioni sul mare, che obbligano al salvataggio in mare, come la Convenzione di Ginevra e la Convenzione di Montego Bay (articolo 98). Penso inoltre all’articolo 95 della Costituzione, quando il decreto-legge fa riferimento al Presidente del Consiglio prevedendo che lo stesso sia informato delle decisioni prese da altri Ministri.

“Noi però sappiamo bene che, all’articolo 95 della Costituzione, è stabilito che è il Presidente del Consiglio dei ministri che dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, che mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri, per cui non basta informarlo.

“Qual è, allora, la valutazione che possiamo fare? Che l’articolo 1 del decreto-legge che si sta per convertire è assolutamente inutile, innanzitutto nelle finalità che si pone, perché non potrà mai essere applicato. In esso è richiamato l’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay del 1982, con riferimento alle navi che trasportano naufraghi e valutando che queste abbiano un atteggiamento non aggressivo. Ma come si può pensare che una nave che trasporta naufraghi abbia un atteggiamento offensivo, ossia non inoffensivo? Sarà difficile da dimostrare.

“Cosa dispone poi l’articolo 2, tanto voluto dal MoVimento 5 Stelle alla Camera? Prevede una sanzione amministrativa abnorme, a tal punto non proporzionale da confliggere con la pena prevista per il reato penale e noi sappiamo che questo crea un problema dal punto di vista legislativo, perché nessuno può essere perseguito due volte per lo stesso reato.

“Per quanto riguarda i reati penali, c’è da dire anche che non dovrebbe essere ammissibile che un decreto legiferi sul codice penale, perché si tratta di una materia, di un’architettura e di una struttura così delicata da necessitare di una legge che sia il risultato di un dibattito in Parlamento e non di un decreto di urgenza.

“L’articolo 2 non solo non prevede proporzionalità, ma dispone sempre la confisca della nave, presupponendo che ci sia il reato prima ancora di averlo verificato, anche se il reato deve essere accertato da una procura e non con un atto amministrativo.

“Torniamo quindi all’idea che questo provvedimento sia un vero pasticcio legislativo che nulla ha a che fare con quello che si propone, ossia regolamentare i flussi di immigrazione, perché si concentra soltanto sulle grandi navi e sulle organizzazioni non governative che trasportano immigrati raccolti in mare, non rendendosi conto probabilmente – o non volendo far rendere conto agli italiani – che il 97 per cento del problema sta nei traffici che avvengono quotidianamente tramite i barchini di chi realmente fa traffico illegale, che sbarcano continuamente sulle nostre coste.

“Se si considera che gli immigrati trasportati dalle organizzazioni non governative rappresentano il 7 per cento del totale, c’è da chiedersi che cosa si vuole fare. La risposta è che si vuole «fare fuffa», si vuole accendere un grande faro e buttare sabbia negli occhi degli italiani per distrarli probabilmente dal dato più importante, vale a dire la criminalizzazione dell’altro diritto, quello di manifestare.

“C’è un solo articolo che fa riferimento al problema sollevato dal decreto Salvini 1. È stato detto che probabilmente bisognava fare il decreto Salvini 2 perché il Salvini 1 non era fatto bene.

“C’è l’articolo 12, che prevede un fondo per i rimpatri, però paradossalmente e in maniera incomprensibile in questo articolo non si fa riferimento ai Paesi sicuri: questo forse significa che, nell’intenzione del Governo italiano, c’è quella di rimpatriare le persone anche nei Paesi da cui scappano per giusta causa?

“Dall’articolo 6 non è che un assestare un durissimo colpo a tutte le lotte sociali, politiche e sindacali, la criminalizzazione del diritto di manifestare e del dissenso. Questo non può non far riferimento – leggo dal sito www.notav.info – alle azioni che si sono portate avanti nella valle per decenni.

“Già con il primo decreto sicurezza è stato reintrodotto il reato di blocco stradale, che è un’azione che viene messa in atto quando si vuole dare prova del proprio dissenso. Adesso si criminalizza anche la protezione passiva e la possibilità di usare fuochi artificiali per dimostrare la propria presenza, per manifestare. Non è solo contro il TAV e i notav, ma sicuramente anche contro le autonomie e quando si scenderà in piazza contro la miseria che le autonomie – per come le vogliono attuare le Regioni del Nord – causeranno al Sud e quando sarà necessario scendere in piazza per manifestare contro decisioni che creeranno ancora più povertà nei paesi disagiati o, comunque, quando si protesterà per diritti del lavoro e della casa.

“Questa forse è la vera azione che si vuole nascondere con un’azione fasulla, che qualunque tribunale respingerà perché è palesemente in contraddizione con tutte le leggi”.