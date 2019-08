Notte Bianca di Passoscuro, un grande successo con 8mila persone

“Più di 8 mila persone hanno assistito per le strade della località alle tante iniziative organizzate – dichiara il sindaco Montino -. Numeri che confermano, come già era stato per Fregene e Maccarese, oltre che per Fiumicino, che il format della notte bianca itinerante è apprezzato e funziona”.

I ringraziamenti del sindaco Montino

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato perché tutto funzionasse a dovere e perché questa mattina fossero già in corso le pulizie – prosegue -: i volontari, le associazioni, la Pro Loco, la Polizia locale, le Forze dell’Ordine, gli uffici del Comune e degli assessorati”.

“Ma gli appuntamenti non sono finiti – conclude Montino -. La quarta notte bianca di quest’anno sarà quella dei borghi agricoli di Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre, Palidoro e Torrimpietra. L’appuntamento è dal 6 all’8 settembre prossimo”.