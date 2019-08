Raggi: “La pulizia verrà effettuata con costanza anche nel mese di agosto”

Così la Sindaca Raggi sulla sua pagina Facebook:

Proseguono ogni giorno gli interventi di sfalcio e diserbo delle erbe infestanti in tutti i quartieri della città.

Le squadre operative seguono una programmazione ciclica che quotidianamente le vede all’opera nei diversi quadranti dove, strada per strada, rimuovono la vegetazione spontanea per mantenere i marciapiedi percorribili e sicuri.

Questa settimana gli interventi hanno interessato, tra gli altri, il quartiere Parioli, Trieste ed il Villaggio Olimpico, nella zona nord di Roma. Dalla parte opposta della città, sono stati ripuliti i marciapiedi delle strade intorno a via di Vallerano, tra cui via John Lennon nel IX Municipio.

Negli stessi giorni, le squadre sono intervenute anche in alcune vie del VII Municipio, come via Saredo, nel quartiere Don Bosco.

Viale Marco Polo, viale dei Consoli, via Tripolitania, via Panama, viale dei Romanisti, viale di Torre Maura e viale Palmiro Togliatti sono solo alcune delle principali strade dove, in settimana, è stato effettuato il diserbo.

La pulizia verrà effettuata con costanza anche nel mese di agosto.