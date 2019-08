Il Moro, serata di jazz d’autore con Fabrizio Bosso e Javier Girotto

Martedì 6 agosto alle ore 22 al Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni di Cava de’ Tirreni, per il Moro Summer Tour serata di jazz d’autore con Fabrizio Bosso e Javier Girotto a capo dei Latin Mood, la superband che annovera Natalio Mangalavite al pianoforte, Luca Bulgarelli al basso, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni (inizio ore 22, biglietti 20€ in prevendita su posto riservato.it info e prenotazioni al 33349490269).

Tango, milonga, chacarera, candombe e…jazz, in proporzione variabile. Doppia è la leadership come anche l’anima musicale dei Latin Mood: da una parte il trombettista Fabrizio Bosso chiama a raccolta i talenti più rappresentativi del jazz italiano, dall’altra il sassofonista Javier Girotto imprime il bollino doc della musica argentina, portando con sé uno specialista del genere come il connazionale Natalio Mangalavite.

Tra beat latino-americani e iniezioni di movenze afroamericane, il Latin Mood è uno sviluppo e ampliamento del Latin Quintet creato da Bosso e Girotto nel 2006. I lavori discografici della band, “Sol!” e “Vamos”, mettono in luce un dinamismo incontenibile ma anche assoli di struggente bellezza. Non manca quel senso di divertissement tipico della musica sudamericana, nella quale alta espressione artistica e svago popolare non sono mai disgiunti. Le performance dal vivo dei Latin Mood sono contagiose dalla prima all’ultima nota proprio per la loro costante capacità di rinnovarsi, passando dal ballabile al tribale, dalle suggestioni struggenti alle riscosse battagliere.

Ad aprire il concerto sarà il duo composto da Gianmarco Volpe alla chitarra e Manù Squillante voci e batteria.