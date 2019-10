De Souza in concerto al Moro di Cava de’ Tirreni

Omaggio a Jobim di Rosalia De Souza

Un viaggio nel caldo e malinconico Brasile di Antonio Carlos Jobim, con una delle migliori interpreti di bossa nova. Rosalia De Souza sarà in concerto venerdì 18 ottobre al Moro di Cava de’ Tirreni (inizio ore 22, info: 0894456352 e www.pubilmoro.it) con la sua classe e la sua splendida voce, a interpretare le canzoni dei suoi dischi e gli standard della canzone carioca accompagnata da Aldo Vigorito contrabbasso, Dario Congedo alla batteria e Antonio De Luise al pianoforte.

Brasiliana doc, voce vellutata, Rosalia De Souza è considerata una delle migliori interpreti di bossa nova, grazie a un’eleganza stilistica innata e a una duttilità vocale che le permette di arricchire l’impronta carioca con elementi jazz, afro e pop.

Subito apprezzato

ll suo album d’esordio del 2001 “Garota Moderna”, prodotto da Nicola Conte, fu così apprezzato da produrre, due anni dopo “Garota Diferente”, una versione di remix e rivisitazioni affidate ad altri artisti e top dj’s. Poi “Brasil Precisa Balançar”, registrato in Brasile con il leggendario Roberto Menescal. Nell’ultimo cd, “D’improvviso”, uscito nel 2009 per Schema Records, Rosalia De Souza rievoca luoghi e sapori della musica brasiliana degli anni ‘60 ma vi sono, riconoscibili, anche cose a noi familiari: “Ho sempre trovato nella canzone italiana e in quella brasiliana degli anni ‘60 un linguaggio comune –dice- come la ricerca della felicità intrinseca nella nostalgia, che noi chiamiamo saudade, la bella vita anche nelle difficoltà, un aspetto bohèmienne tanto proposto nel cinema italiano dell’epoca”.

Sul palco del locale del Borgo Scacciaventi per due ore di show raffinato e coinvolgente che, secondo l’inconfondibile stile dell’artista, rievocherà le atmosfere e i sapori della bossa nova grazie a canzoni come l’immancabile Garota de Ipanema, alternata a D´Improvviso, Ondinha, Carolina Carol Bela, Samba Noite. Non mancherà l’omaggio a Napoli di cui la De Souza firma una magnifica versione di Anema e core.