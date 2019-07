Torvaianica, arriva il Festival Street Food in Piazza Ungheria

Torvaianica capitale dello Street Food dall’8 all’11 di Agosto. La coloratissima carovana Typical Truck Street Food, in attesa di alzare il sipario sull’evento più colorato, gustoso e divertente dell’estate 2019, ha svelato il menù del Festival Street Food di Torvaianica. Piazza Ungheria verrà animata per 4 giorni da caratteristiche cucine su ruote che trasformeranno Torvaianica nella capitale del cibo da strada.

La meravigliosa piazza di Torvaianica posizionata sul mare laziale ospiterà 20 selezionatissimi Street Chef che a bordo delle loro ApeCar e Truck daranno vita ad un evento imperdibile. Proporranno le migliori ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento. La Typical Truck Street Food, con il patrocinio del Comune di Pomezia, sta preparando il festival nei minimi dettagli. La quattro giorni dedicata al cibo ed al divertimento “da strada” è studiata per tutta la famiglia: cucine on the road, musica, relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Torvaianica in un villaggio divertentissimo.

Il Menù

Arrosticini e patate a spirale (Ape Magna), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Arrosticini di pecora (Bizzi), Tiramisù espresso (Cookie Jam), Hamburger e Hot-dog gourmet (Food Family), Hamburger di chianina (Griddled), Panino con polpo arrosto (L’Apulia), Cartoccio di salumi da passeggio (L’Ulivarella), Panini gourmet, con carne di bufala, verdure e burratina (La Gallina al volante), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Suppli e arancine in vari gusti (Ohanna), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio Capitale), Puccia Pontina (Streatbacco) e Panuozzo di Gragnano con salumi (Panù).

Special events

Sabato 10 concerto dei Caracca

Artisti di strada tutti i giorni del festival: Godìè e Paradoxa

Dj-set tutte le sere

News, info, date e curiosità sul sito www.ttsfood.it