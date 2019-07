Raggi: “Proseguono i lavori nel mercato rionale Portonaccio”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Proseguono i lavori nel mercato rionale Portonaccio, meglio conosciuto come il mercato di San Romano, nella zona est della città. Il progetto, presentato qualche settimana fa insieme a Roberta Della Casa Presidente IV Municipio, è in fase di realizzazione.

Crediamo che i mercati siano luoghi di aggregazione da ‘vivere’ e non solo posti in cui fare acquisti. È per questo che vogliamo rilanciare queste realtà nevralgiche per i quartieri, dove ospitare eventi e consolidare un senso di comunità.

Lo scorso anno siamo intervenuti sui servizi igienici e abbiamo realizzato quelli riservati ai disabili che mancavano completamente.

Adesso stiamo lavorando per creare una piazza centrale, ingrandire e potenziare lo sportello anagrafico municipale, rimuovere le strutture non utilizzate e sostituirle con impianti nuovi e a norma di legge.

Voglio ringraziare il IV Municipio e tutti i tecnici che hanno lavorato a questo bellissimo progetto, pensato per essere più vicini alla piccola impresa, al commercio locale e ai bisogni della cittadinanza.