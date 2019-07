La Raggi alla prima tappa di Ocean Night, il tour plastic free

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Ieri sera ho partecipato alla prima tappa di Ocean Night, il tour plastic free che parte da Roma e andrà in giro per diverse città d’Italia per rilanciare e sostenere la campagna promossa dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO #unite4earth – uniti per il Pianeta.

Insieme a tanti giovani, riuniti sull’isola tiberina durante la kermesse “L’Isola del Cinema”, abbiamo affrontato un tema di fondamentale importanza per il futuro di tutti noi: la tutela dell’ambiente e del mare, il destino del nostro pianeta, la nostra “casa”.

In particolare abbiamo parlato del mare, una risorsa sempre più minacciata dall’inquinamento e da un uso sconsiderato della plastica. Ricordo che ogni anno finiscono in mare e negli oceani 8 milioni di tonnellate di plastica.

Dobbiamo tornare a voler bene al nostro mare perché rappresenta anche una ricchezza economica: per le sue spiagge, per il settore turistico e balneare, per quello peschereccio, per i suoi porti. Come possiamo farlo? Con semplici gesti, con la collaborazione di tutti, con azioni quotidiane, piccole o grandi che siano.

Anche Roma ha iniziato il suo percorso per diventare Plastic Free, a mettere in campo misure per la lotta all’inquinamento atmosferico.

A giugno, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente, abbiamo distribuito a tutti i consiglieri comunali una borraccia in acciaio. Un piccolo gesto simbolico che servirà ad evitare l’acquisto di acqua in bottigliette di plastica.

Ad Ostia, invece, da quest’estate è operativo il cestino mangia plastica. Si tratta di una innovativa tecnologia che raccoglie i rifiuti galleggianti all’interno del porto catturando dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, cioè oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno. Inoltre,

sempre nel porto turistico di Roma, da qualche anno è stata avviata con AMA la raccolta differenziata “spinta” per tutte le utenze non domestiche.

Nell’ordinanza che disciplina la stagione balneare, inoltre, abbiamo inserito la necessità di ridurre o eliminare l’utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica.

Nel corso dell’ultima settimana, con ATAC, abbiamo lanciato in via sperimentale la campagna +Ricicli+Viaggi: in tre stazioni metro di Roma sono presenti delle macchinette che permettono ai cittadini di riciclare le bottiglie di plastica ed avere in cambio un bonus per l’acquisto dei biglietti. Roma è la prima città italiana e fra le prime in Europa a promuovere questo tipo di iniziativa.

Questi sono solo alcuni esempi di quanto possa essere fatto concretamente.

Dobbiamo portare avanti un vero cambiamento culturale, un approccio diverso da parte di tutti, una nuova visione anche politica.

L’impegno, in primis delle istituzioni, è quello di sviluppare una cultura ambientalista che punti ad una economia circolare, alla riduzione del volume dei rifiuti e ad una efficace raccolta differenziata.

Ecco perché sono preziose serate come questa, così come è importante coinvolgere i più giovani, a partire dalle scuole, con attività educative costanti ed efficaci. Voglio ringraziare l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco che, in collaborazione con One Ocean Foundation, ha scelto proprio Roma per l’avvio del Plastic Free Tour.

La salvaguardia dell’ambiente è una delle sfide più urgenti da affrontare, una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme.