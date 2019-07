Raggi: “Non si ferma la nostra azione contro gli incivili della sosta selvaggia”

Così la prima cittadina romana:

Non si ferma la nostra azione contro gli incivili della sosta selvaggia: nel primo semestre del 2019 sono ben 62.938 mila le sanzioni comminate per violazioni agli automobilisti che non hanno lasciato passare i pedoni in corrispondenza delle strisce.

Un lavoro quotidiano che vede in prima linea gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sulle strade della nostra città. Obiettivo rimane sempre quello di garantire la sicurezza delle persone e il rispetto delle regole di viabilità.

Non solo infrazioni di norme basilari di convivenza civile e di rispetto dei pedoni come la sosta sulle strisce pedonali, ma anche quelle particolarmente odiose, come il parcheggiare nei posti riservati alle persone con disabilità, 4.490 sanzioni e il sostare in corrispondenza dello scivolo riservato al loro passaggio, 2.234 sanzioni.

Punire cattivi comportamenti che incidono sulla sicurezza di tutti noi è una battaglia di civiltà e di rispetto delle regole. Lo stiamo facendo grazie al presidio costante e all’aumento dei controlli dei nostri agenti di polizia locale in tutti i Municipi della città.