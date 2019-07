Frosinone, festival Conservatori: attesa per la settimana finale

È giunta al termine la seconda settimana di gara del Festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone, organizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il “Refice” e c’è già attesa per le ultime sfide sul palco di piazzale Vittorio Veneto. Il format unico in Europa, condotto con il consueto brio da Mary Segneri, riserverà tante sorprese fino al 28 luglio, quando si terrà la serata finale alla presenza di un presidente di giuria d’eccezione, ossia il maestro Beppe Vessicchio. Questa la classifica: 95,67 punti, Gymnasium quartet (Salerno-Frosinone); 95,07 punti per Marco Martellini & L’espatrio (Rovigo-Vicenza); 93,33 punti per AP Project (Napoli); 91 per Neapolis Saxophone ensemble (Napoli); 90,40 punti, Francesco De Simone (Campobasso). Seguono, con il punteggio di 89, Redneko Plane (Piacenza – Pavia), I Notturni (Vicenza – Padova) a 88,40, il quartetto del Conservatorio di Trapani (88,20), Micromega (Pescara) a 83,13, Federico Valerio Crivicich (Como) a 81,93, Ctrl-z (Pescara) a 81,67, Lorenzo Cellupica (Frosinone) a 79,67 e Cantiere 164 (Cuneo) a 72,20.

Tra le conferme di questa edizione, il concorso “Riscopriamo il centro storico”, ideato dal Ced comunale. Info e regolamento all’indirizzohttps://www.comune.frosinone.it/pagina349_concorso-riscopriamo-il-centro-storico.html.

La settimana finale si aprirà giovedì 25 alle 21.15 con Zarrinchang trio (Torino) e i Trillanti (Frosinone); esibizione fuori concorso del liceo musicale dell’Iis Bragaglia. Venerdì 26 saranno in scaletta Hype band (Frosinone), Venezze jazz quartet (Rovigo) e No Filters (Parma), mentre il sabato sarà la volta di Family Affair (Campobasso), Nicola Serafini trio (Campobasso) e di Alex Monfort trio (Francia).

La settima edizione è realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.