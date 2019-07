Frosinone, Testa plaude iniziativa Plastic Free

“L’iniziativa intrapresa da Polo Nord – dal 1961 – ha dichiarato l’assessore del comune di Frosinone al centro storico, Rossella Testa – è lodevole. Da giovedì 18 luglio, infatti, all’interno dell’esercizio commerciale del centro storico di Frosinone non sarà più possibile acquistare prodotti in contenitori di plastica, né saranno più utilizzati strumenti – quali, ad esempio, le tanto diffuse cannucce, dannosissime per l’ambiente – in questo materiale. Mi auguro, associandomi all’auspicio dei titolari stessi, che altri locali seguano questo esempio virtuoso. Tutti noi possiamo fare la differenza per assicurare, ai nostri figli, un futuro più pulito e rispettoso dell’ecosistema. Non c’è più tempo da perdere”.