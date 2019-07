Salerno, presentato il cartellone 2019-2020 del Teatro Nuovo

Giovedì 18 luglio al Comune di Salerno, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Antonia Willburger, è stato presentato il nuovo cartellone 2019-2020 del Teatro Nuovo.

Per la struttura di Via Laspro si tratta della trentunesima stagione di attività, sempre all’insegna della qualità e della varietà artistica. In particolare, verrà presentato il cartellone comico, da sempre uno dei cavalli di battaglia del Nuovo, che quest’anno si preannuncia ricco di celebri ed esilaranti interpreti. Dieci gli spettacoli in programma, sempre in replica al sabato e alla domenica.

Il Nuovo sempre più cerca di diventare un polo culturale e sociale al servizio della città: va in questo senso la collaborazione con Rete dei Giovani per Salerno, noto sodalizio socio-culturale, che dall’anno scorso ha preso in gestione il bar interno al teatro, denominandolo “Foyer Cafè” e rendendolo un magnifico caffè culturale e ritrovo artistico e sociale.