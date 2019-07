Raggi: “Non si fermano gli interventi sulle strade della grande viabilità”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Non si fermano gli interventi sulle strade della grande viabilità di Roma, portati avanti dal nostro dipartimento lavori pubblici (Simu). Un lavoro in costante evoluzione che permette di affrontare in modo tempestivo le criticità nei diversi Municipi. A cominciare da via Portuense, dove è stato rifatto l’asfalto su un lungo tratto fino al Grande Raccordo Anulare: un intervento su un’area di quasi 10.000 metri quadri che ha previsto anche il rifacimento della segnaletica stradale e la pulizia delle caditoie.

Su via della Pisana, invece, sono stati puliti i marciapiedi e bonificati dalla folta vegetazione. Un lavoro atteso dai cittadini da diverso tempo, al quale si aggiunge quello su via della Maglianella: un lembo di strada che si innesta su un’area complessiva di circa 3.000 metri quadri, dove è stato rifatto completamente il tappeto con uno spessore di 5 cm, sono state pulite le caditoie e bonificate le piante infestanti. Un ulteriore intervento ha riguardato la riqualificazione del manto stradale su circonvallazione Aurelia, nel tratto di strada da Piazza San Giovanni Battista a Piazza di Villa Carpegna.